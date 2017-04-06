محافظ لحج يزور مديرية القبطية ويطلع على أحوال المواطنين [06/أبريل/2017] لحج - سبأ:

قام محافظ لحج أحمد حمود جريب ومعه عدد من القيادات المحلية والشخصيات الإجتماعية اليوم بزيارة تفقدية إلى مديرية القبيطة بلحج.



واطلع المحافظ جريب ومرافقوه على أحوال المواطنين وأوضاعهم وخاصة خلال المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.



وتفقد محافظ لحج المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في منطقة جبل جالس .. كما اطلع على الوضع الميداني والروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها وتأكيدهم على الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.

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