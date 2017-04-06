اختتام دورة حول الخدمات الأساسية للصحة الإنجابية بمحافظة إب [06/أبريل/2017] إب - سبأ:

اختتمت بمحافظة إب الدورة التدريبية للمجموعة الفرعية للصحة الإنجابية ومنسقي الصحة الإنجابية بمحافظتي إب وتعز حول الخدمات الأساسية للصحة الإنجابية نظمتها جمعية رعاية الأسرة اليمنية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.



هدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام تزويد 25 طبيبة وقابلة من العاملات في مجال الصحة الإنجابية للفرق المتنقلة في جمعية رعاية الأسرة اليمنية ومكتبي الصحة بمحافظتي إب وتعز بالمعلومات والمعارف الخاصة بتقليل الوفيات بين الأمهات والمواليد والمضاعفات الناجمة في وقت الأزمات والكوارث.



وأوضح مدير وحدة تنفيذ برامج رعاية الأسرة لمحافظتي إب وتعز عصام قراضة، أن الحزمة التدريبية تضمنت مجموعة من التدابير والإرشادات حول كيفية تقديم خدمات صحية إنجابية في حالة الطوارئ وكذا التعريف بوسائل تنظيم الأسرة وأهميتها .



وأشار إلى أن الدورة ركزت على مهارات ما قبل وما بعد الولادة بما يمكن المشاركات من القيام بواجبهن في الفرق الطبية المتنقلة للمرحلة الثانية بمحافظة إب والفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمحافظة تعز في مجال الصحة الإنجابية والتي ستنفذ خلال الفترة القادمة.

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