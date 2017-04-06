رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شعب إب يفوز على فتح ذمار ويبتعد بصدارة المجموعة الأولى لبطولة كأس الوحدة







ابتعد فريق شعب إب بصدارة المجموعة الأولى لبطولة كأس الوحدة اليمنية لكرة القدم، إثر فوزه الثمين على فريق فتح ذمار بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي 22 مايو ضمن الجولة الثالثة من البطولة.



تمكن الشعب من إحراز الهدف الأول عبر كابتن الفريق سليمان الشيخ عند الدقيقة 24 من الشوط الأول، ليضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 49 للشوط الثاني إثر تسديدة قوية سكنت شباك حارس الفتح.



بهذا الفوز عزز شعب إب صدارته للمجموعة الأولى بتسع نقاط، في حين بقي الفتح في مؤخرة الترتيب دون نقاط.



وانطلقت منافسات الجولة الثالثة لذات المجموعة أمس، حيث شهدت تعادل فريقي اليرموك ثاني الترتيب مؤقتاً بخمس نقاط وضيفه شباب البيضاء الخامس بنقطة فقط.



وتختتم منافسات الجولة غداً الجمعة بلقاء وحيد يجمع 22 مايو الثالث بأربع نقاط وضيفه العروبة الرابع بثلاث نقاط.



سبأ [06/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:سبأ