محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بمحافظة البيضاء يناقش دور رسالة المسجد في التوعية بمخططات العدوان





ناقش لقاء موسع بمكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة البيضاء اليوم دور رسالة المسجد في التوعية المجتمعية بمواجهة مخططات العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وتعزيز قيم المحبة والتسامح بين أبناء المجتمع.



واستعرض اللقاء بحضور القائم بأعمال مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة أحمد طالب الهدار دور العلماء والخطباء والمرشدين والوجاهات الإجتماعية في التوعية بمخاطر ومخططات العدوان الإجرامية وسعيه للنيل من صمود اليمنيين وتركيعهم وتجويعهم بما يفرضه من حصار في ظل صمت دولي مريب .



وأكد اللقاء أهمية اضطلاع الخطباء والمرشدين بمسؤولياتهم خلال المرحلة الراهنة في التوعية المجتمعية بالمخططات الإجرامية لتحالف العدوان على الشعب اليمني وتنوير المجتمع بالقضايا الدينية والدنيوية.



وشدد على ضرورة اهتمام رسالة المسجد بتوحيد الصف وجمع الكلمة في مواجهة أعتى عدوان إستهدف النساء والأطفال والشيوخ ودمر كافة مقومات الحياة وحشد الطاقات لدحر الغزاة والمعتدين.



ودعا المشاركون في اللقاء إلى تعزيز التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ونبذ الخلافات التي تخدم العدوان وأدواته.. مؤكدين على خطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد وأهمية قيام الخطباء والمرشدين بدورهم وواجباتهم في التوعية المجتمعية بما يحاك ضد اليمن من مخططات ومؤامرات تستهدف تمزيق النسيج الإجتماعي .



وأشادوا بالإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف والبطولة والذين لقنوا العدو دروس في التضحية والفداء.

سبأ [06/أبريل/2017] البيضاء - سبأ:سبأ