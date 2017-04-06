عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري أمام إجراءات التهويد المستمرة للقدس





أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية طرح ما يسمى بـ(صندوق تراث حائط المبكى) مؤخراً، عطاء لتشييد البنية التحتية الخاصة بما يسمى مبنى (بيت هاليفاه) في ساحة حائط البراق، ضمن ما يعرف بمخطط (تطوير ساحة حائط المبكى).



كما أدانت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، توجه بلدية الاحتلال في القدس وما يسمى بـ(سلطة تطوير القدس)، لإقامة جسر للمشاة جنوبي المسجد الأقصى المبارك على امتداد 197 مترا، وعلى ارتفاع 30 مترا ليربط بين حي أبو ثور وجبل صهيون.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فقد أكدت الوزارة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية في تصعيد عملياتها الاستيطانية التهويدية للقدس الشرقية المحتلة وفصلها عن محيطها الفلسطيني، عبر تغيير معالمها الجغرافية والتراثية والتاريخية، وطمس هويتها العربية الفلسطينية وتزويرها، وممارسة شتى أنواع الاضطهاد والتضييق على سكانها الأصليين لإجبارهم على مغادرتها، وصولا الى حسم مصيرها من خلال تلك الاجراءات الاحتلالية (الاحلالية) أحادية الجانب.



وشددت الوزارة في بيامها على أن القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن جميع الاجراءات الاحتلالية الاستيطانية فيها باطلة وغير شرعية، وتتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.



وطالبت المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها (اليونسكو) لسرعة التحرك لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة والمتكررة للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، كما دعت المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية الضغط على حكومة نتنياهو لإجبارها على وقف إجراءاتها الاستيطانية التهويدية في المدينة المقدسة.

سبأ [06/أبريل/2017] رام الله- سبأ:سبأ