محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجية لحرائر الحصن تندد بإستمرار العدوان





نظمت حرائر مديرية الحصن بمحافظة صنعاء اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.



وأكدت حرائر الحصن استمرار الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.. مستنكرات الصمت المطبق للأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.



وأشادت حرائر الحصن بالإنتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والكرامة والشرف للذود عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.



وطالبت حرائر الحصن المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار.

سبأ [06/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ