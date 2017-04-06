[06/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية كمية من الوثائق الرسمية الخاصة بمجلسي النواب والشورى ووزارة العدل كانت في طريقها للتهريب إلى محافظة عدن .
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية ضبطت 4 كراتين من الوثائق الخاصة بمجلسي النواب والشورى ووزارة العدل على متن سيارة أجرة كانت متوجهة إلى محافظة عدن .
وأشار المصدر إلى أنه تم التحفظ على السيارة وسائقها مع الوثائق المضبوطة لإجراءات التحري والتحقيق .. مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية وإحباطها لهذه العملية.
سبأ