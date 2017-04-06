محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ضبط وثائق رسمية بذمار كانت في طريقها للتهريب إلى عدن





ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية كمية من الوثائق الرسمية الخاصة بمجلسي النواب والشورى ووزارة العدل كانت في طريقها للتهريب إلى محافظة عدن .



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية ضبطت 4 كراتين من الوثائق الخاصة بمجلسي النواب والشورى ووزارة العدل على متن سيارة أجرة كانت متوجهة إلى محافظة عدن .



وأشار المصدر إلى أنه تم التحفظ على السيارة وسائقها مع الوثائق المضبوطة لإجراءات التحري والتحقيق .. مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية وإحباطها لهذه العملية.

سبأ [06/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ