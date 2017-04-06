البرازيل تتصدر تصنيف الفيفا لأول مرة في 7 سنوات [06/أبريل/2017] مدريد- سبأ:

تصدرت البرازيل (بطلة العالم خمس مرات) من جديد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمنتخبات لأول مرة في 7 سنوات بينما احتفظت مصر بتصدر منتخبات العرب وتقدمت للمركز 19 عالمياً.



وتستمتع البرازيل بفترة رائعة من التألق منذ تعيين تيتي خلفا لدونجا العام الماضي وحققت 9 انتصارات متتالية خاضتها مع المدرب الجديد منهما 8 انتصارات في تصفيات كأس العالم 2018م.



واستمر تألق البرازيل الشهر الماضي بالفوز 4-1 في أوروجواي والتفوق 3-صفر على باراجواي لتصبح أول المتأهلين لكأس العالم قبل 4 جولات على ختام تصفيات أمريكا الجنوبية.



وانتزعت البرازيل صدارة التصنيف من الأرجنتين بينما سبق لها تصدر التصنيف قبل خوض كأس العالم 2010 لكنها خرجت آنذاك من دور الثمانية أمام هولندا.



ومنذ ذلك الحين تعرضت البرازيل لعدة نكسات وخرجت أمام باراجواي مرتين متتاليتين من كأس كوبا أمريكا في 2011 و2015م كما خسرت على أرضها 7-1 أمام ألمانيا في قبل نهائي كأس العالم 2010م.



وفقدت الأرجنتين موقعها في الصدارة بعد الخسارة 2-صفر في ضيافة بوليفيا لتصبح في موقف حرج في تصفيات كأس العالم.



وتقدمت مصر، التي بلغت نهائي كأس الأمم الافريقية مطلع العام الجاري، خطوة واحدة لتصبح بالمركز 19 وتحتفظ بتصدر المنتخبات الافريقية والعربية.

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