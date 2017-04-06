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آخر تحديث: الخميس، 06 - أبريل - 2017 الساعة 05:45:21م
مصدر بالخارجية يدعو الرياض للبحث عن وسائل لإحلال السلام وليس استعراض المرتزقة المدعين بمشيخة اليمن
سخر مصدر مسئول بوزارة الخارجية من مقولات وادعاءات محمد بن سلمان العاهل الأصغر لدولة العدوان أثناء احتفائه بشلة ما يسمى "مشائخ اليمن" في الرياض محاولا إيهام الإقليم والعالم انه يتخاطب مع رجال وأهل اليمن الشرفاء.
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري أمام إجراءات التهويد المستمرة للقدس
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية طرح ما يسمى بـ(صندوق تراث حائط المبكى) مؤخراً، عطاء لتشييد البنية التحتية الخاصة بما يسمى مبنى (بيت هاليفاه) في ساحة حائط البراق، ضمن ما يعرف بمخطط (تطوير ساحة حائط المبكى).
انخفاض أسعار الذهب بفعل جني الأرباح وارتفاع الدولار
انخفض سعر الذهب اليوم الخميس متأثرا بارتفاع طفيف للدولار وإقبال بعض المستثمرين على البيع لجني الأرباح بعد صعود المعدن النفيس في الآونة الأخيرة.
وزير الشباب والرياضة يكرم أبطال مراكز أمانة العاصمة للكيك تاي بوكسنج
كرّم وزير الشباب والرياضة حسن زيد، اللاعبين الفائزين ببطولة مراكز أمانة العاصمة للكيك تاي بوكسينج في البطولة التي نظمها اليوم فرع اتحاد اللعبة بالأمانة بمناسبة افتتاح مقره الجديد وبمشاركة نحو 20 لاعبا ولاعبة من ستة مراكز.
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  رياضة
البرازيل تتصدر تصنيف الفيفا لأول مرة في 7 سنوات
[06/أبريل/2017] مدريد- سبأ:
تصدرت البرازيل (بطلة العالم خمس مرات) من جديد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمنتخبات لأول مرة في 7 سنوات بينما احتفظت مصر بتصدر منتخبات العرب وتقدمت للمركز 19 عالمياً.

وتستمتع البرازيل بفترة رائعة من التألق منذ تعيين تيتي خلفا لدونجا العام الماضي وحققت 9 انتصارات متتالية خاضتها مع المدرب الجديد منهما 8 انتصارات في تصفيات كأس العالم 2018م.

واستمر تألق البرازيل الشهر الماضي بالفوز 4-1 في أوروجواي والتفوق 3-صفر على باراجواي لتصبح أول المتأهلين لكأس العالم قبل 4 جولات على ختام تصفيات أمريكا الجنوبية.

وانتزعت البرازيل صدارة التصنيف من الأرجنتين بينما سبق لها تصدر التصنيف قبل خوض كأس العالم 2010 لكنها خرجت آنذاك من دور الثمانية أمام هولندا.

ومنذ ذلك الحين تعرضت البرازيل لعدة نكسات وخرجت أمام باراجواي مرتين متتاليتين من كأس كوبا أمريكا في 2011 و2015م كما خسرت على أرضها 7-1 أمام ألمانيا في قبل نهائي كأس العالم 2010م.

وفقدت الأرجنتين موقعها في الصدارة بعد الخسارة 2-صفر في ضيافة بوليفيا لتصبح في موقف حرج في تصفيات كأس العالم.

وتقدمت مصر، التي بلغت نهائي كأس الأمم الافريقية مطلع العام الجاري، خطوة واحدة لتصبح بالمركز 19 وتحتفظ بتصدر المنتخبات الافريقية والعربية.
سبأ
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