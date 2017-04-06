لقاء قبلي في وصاب السافل بذمار يعلن النفير العام في مواجهة العدوان





نظمت قبائل المنطقة الغربية في مديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار اليوم لقاء قبليا موسعا في منطقة المشرافة، للتنديد باستمرار العدوان والحصار ومخططاته لاستهداف الحديدة والساحل الغربي للبلاد.



في اللقاء الذي حضره مدير عام المديرية فؤاد أحمد القديمي وأعضاء ومسئولي السلطة المحلية بالمديرية والمشائخ والوجهاء، أعلن المشاركون النفير العام والجهوزية التامة لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي والرد على جرائمه بحق الشعب اليمني.



وجددوا التأكيد على الثبات والصمود، ووقوفهم صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية لمواجهة العدوان واستعدادهم رفد الجبهات بالرجال والعتاد.



ودعا المشاركون في اللقاء أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز الاصطفاف لمواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الساحل الغربي واليمن بشكل عام.



ونددوا بالصمت الدولي المعيب إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني والتي تتنافى مع كافة القيم والأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.



وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار والتحقيق في كل الجرائم التي ارتكبها العدوان بحق اليمن أرضا وإنسانا.



سبأ [06/أبريل/2017] ذمار – سبأ:سبأ