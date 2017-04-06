اختتام دورة في مجال الإشراف التكاملي بمحافظة صنعاء [06/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال الإشراف التكاملي، نظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.



هدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بتمويل من منظمة اليونيسيف إكساب 16 منسق لبرنامج التغذية من مديريات المحافظة مهارات في مجال الإشراف التكاملي.



وفي الاختتام أشاد مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر بدعم منظمة اليونيسيف للقطاع الصحي بالمحافظة .. حاثا المنسقين على تطبيق ما تلقونه خلال الدورة في الواقع العملي وتفعيل الإشراف التكاملي .



فيما أشارت منسقة برنامج التغذية بمكتب الصحة بالمحافظة الدكتورة أماني المهدي إلى أهمية الدورة في إكساب المشاركين مهارات في الإشراف والاطلاع على المفاهيم والمعارف في هذا المجال.



حضر الاختتام مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة راجح الخرام ومدير الرعاية الصحية الأولية الدكتور احمد شرف الدين ومسؤول الصحة بالمنظمة الدكتور فهيم الحاج ومنسق المنظمات في المكتب الدكتور عبدالخالق دماج.

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