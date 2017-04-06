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آخر تحديث: الخميس، 06 - أبريل - 2017 الساعة 05:45:21م
مصدر بالخارجية يدعو الرياض للبحث عن وسائل لإحلال السلام وليس استعراض المرتزقة المدعين بمشيخة اليمن
سخر مصدر مسئول بوزارة الخارجية من مقولات وادعاءات محمد بن سلمان العاهل الأصغر لدولة العدوان أثناء احتفائه بشلة ما يسمى "مشائخ اليمن" في الرياض محاولا إيهام الإقليم والعالم انه يتخاطب مع رجال وأهل اليمن الشرفاء.
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري أمام إجراءات التهويد المستمرة للقدس
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية طرح ما يسمى بـ(صندوق تراث حائط المبكى) مؤخراً، عطاء لتشييد البنية التحتية الخاصة بما يسمى مبنى (بيت هاليفاه) في ساحة حائط البراق، ضمن ما يعرف بمخطط (تطوير ساحة حائط المبكى).
انخفاض أسعار الذهب بفعل جني الأرباح وارتفاع الدولار
انخفض سعر الذهب اليوم الخميس متأثرا بارتفاع طفيف للدولار وإقبال بعض المستثمرين على البيع لجني الأرباح بعد صعود المعدن النفيس في الآونة الأخيرة.
وزير الشباب والرياضة يكرم أبطال مراكز أمانة العاصمة للكيك تاي بوكسنج
كرّم وزير الشباب والرياضة حسن زيد، اللاعبين الفائزين ببطولة مراكز أمانة العاصمة للكيك تاي بوكسينج في البطولة التي نظمها اليوم فرع اتحاد اللعبة بالأمانة بمناسبة افتتاح مقره الجديد وبمشاركة نحو 20 لاعبا ولاعبة من ستة مراكز.
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  محلي
اختتام دورة في مجال الإشراف التكاملي بمحافظة صنعاء
[06/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال الإشراف التكاملي، نظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

هدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بتمويل من منظمة اليونيسيف إكساب 16 منسق لبرنامج التغذية من مديريات المحافظة مهارات في مجال الإشراف التكاملي.

وفي الاختتام أشاد مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر بدعم منظمة اليونيسيف للقطاع الصحي بالمحافظة .. حاثا المنسقين على تطبيق ما تلقونه خلال الدورة في الواقع العملي وتفعيل الإشراف التكاملي .

فيما أشارت منسقة برنامج التغذية بمكتب الصحة بالمحافظة الدكتورة أماني المهدي إلى أهمية الدورة في إكساب المشاركين مهارات في الإشراف والاطلاع على المفاهيم والمعارف في هذا المجال.

حضر الاختتام مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة راجح الخرام ومدير الرعاية الصحية الأولية الدكتور احمد شرف الدين ومسؤول الصحة بالمنظمة الدكتور فهيم الحاج ومنسق المنظمات في المكتب الدكتور عبدالخالق دماج.
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