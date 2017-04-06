ارتفاع أسعار النفط بعد تراجعها بسبب زيادة المخزونات الأمريكية [06/أبريل/2017] لندن- سبأ:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس متجهة صوب مكاسب بنسبة 3 في المائة على مدار الأسبوع بعد تعافيها من خسائر نتجت عن زيادة مخزونات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي مرتفع.



وفي الساعة 08:52 بتوقيت جرينتش زاد خام برنت في العقود الآجلة 6 سنتات عن الإغلاق السابق ليصل إلى 54.42 دولار للبرميل.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة سنتا واحدا إلى 51.16 دولار للبرميل.



وأعلنت إدارة الطاقة الأمريكية في وقت متأخر الليلة الماضية زيادة 1.57 مليون برميل في مخزونات الخام لتصل إلى 535.5 مليون برميل.



وتأتي الزيادة في مخزونات الخام الأمريكية بعد ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 52 ألف برميل يوميا إلى 9.2 مليون برميل يوميا.



وبسبب هذه التخمة زادت صادرات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي عند 1.1 مليون برميل يوميا.

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