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آخر تحديث: الخميس، 06 - أبريل - 2017 الساعة 05:45:21م
مصدر بالخارجية يدعو الرياض للبحث عن وسائل لإحلال السلام وليس استعراض المرتزقة المدعين بمشيخة اليمن
سخر مصدر مسئول بوزارة الخارجية من مقولات وادعاءات محمد بن سلمان العاهل الأصغر لدولة العدوان أثناء احتفائه بشلة ما يسمى "مشائخ اليمن" في الرياض محاولا إيهام الإقليم والعالم انه يتخاطب مع رجال وأهل اليمن الشرفاء.
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري أمام إجراءات التهويد المستمرة للقدس
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية طرح ما يسمى بـ(صندوق تراث حائط المبكى) مؤخراً، عطاء لتشييد البنية التحتية الخاصة بما يسمى مبنى (بيت هاليفاه) في ساحة حائط البراق، ضمن ما يعرف بمخطط (تطوير ساحة حائط المبكى).
انخفاض أسعار الذهب بفعل جني الأرباح وارتفاع الدولار
انخفض سعر الذهب اليوم الخميس متأثرا بارتفاع طفيف للدولار وإقبال بعض المستثمرين على البيع لجني الأرباح بعد صعود المعدن النفيس في الآونة الأخيرة.
وزير الشباب والرياضة يكرم أبطال مراكز أمانة العاصمة للكيك تاي بوكسنج
كرّم وزير الشباب والرياضة حسن زيد، اللاعبين الفائزين ببطولة مراكز أمانة العاصمة للكيك تاي بوكسينج في البطولة التي نظمها اليوم فرع اتحاد اللعبة بالأمانة بمناسبة افتتاح مقره الجديد وبمشاركة نحو 20 لاعبا ولاعبة من ستة مراكز.
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  اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط بعد تراجعها بسبب زيادة المخزونات الأمريكية
[06/أبريل/2017] لندن- سبأ:
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس متجهة صوب مكاسب بنسبة 3 في المائة على مدار الأسبوع بعد تعافيها من خسائر نتجت عن زيادة مخزونات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي مرتفع.

وفي الساعة 08:52 بتوقيت جرينتش زاد خام برنت في العقود الآجلة 6 سنتات عن الإغلاق السابق ليصل إلى 54.42 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة سنتا واحدا إلى 51.16 دولار للبرميل.

وأعلنت إدارة الطاقة الأمريكية في وقت متأخر الليلة الماضية زيادة 1.57 مليون برميل في مخزونات الخام لتصل إلى 535.5 مليون برميل.

وتأتي الزيادة في مخزونات الخام الأمريكية بعد ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 52 ألف برميل يوميا إلى 9.2 مليون برميل يوميا.

وبسبب هذه التخمة زادت صادرات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي عند 1.1 مليون برميل يوميا.
سبأ
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