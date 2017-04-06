محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة دور منظمة أطباء بلا حدود في دعم القطاع الصحي بمحافظة إب





ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب أمين الورافي اليوم مع ممثل منظمة أطباء بلا حدود السويسرية كلير مادولين، أنشطة ودور المنظمة في دعم القطاع الصحي بالمحافظة.



وتطرق اللقاء الذي حضره ممثل أطباء بلا حدود السويسرية السابق حسن ماياكي إلى الصعوبات التي تواجه سير عمل المنظمة.. مشيدا بجهود المنظمة ودورها الطبي والإنساني في مستشفى الثورة العام ومستشفى مدينة القاعدة.



وأشار إلى أهمية توسيع نشاطها ودورها الطبي في المحافظة باعتبارها تحتضن أكثر من 500 ألف نازح إضافة إلى المتضررين والمحتاجين للرعاية الطبية والعلاجية ..مؤكدا ضرورة الشراكة ما بين المنظمات والسلطة المحلية.



ودعا المنظمة إلى مضاعفة جهودها ودعمها وخاصة في المجال الغذائي والصحي والإغاثي في ظل اتساع الإحتياجات وتفاقم الأوضاع الإنسانية جراء الظروف الإستثنائية التي يمر بها اليمن.



وأكد الورافي أهمية زيادة الدعم للقطاع الصحي والأدوية لتخفيف معاناة النازحين.. لافتا إلى أن قيادة السلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات للمنظمة لإنجاح أنشطتها.



وفي اللقاء تم تكريم المنسق السابق لمنظمة إطباء بلا حدود حسن ماياكي، والذي أعبر عن امتنانه على تعاون قيادة المحافظة والجهات المعنية في تسهيل مهام وأنشطة المنظمة خلال الفترة الماضية.



حضر اللقاء مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي كمال الحارثي ومدير عمليات المحافظة محمد الشريف ومدير التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة محمد المضواحي.

سبأ [06/أبريل/2017] إب - سبأ:سبأ