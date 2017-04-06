اقتحام جديد للأقصى وقوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 25 فلسطينياً من الضفة الغربية [06/أبريل/2017] رام الله- سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية وحتى اليوم الخميس، نحو 25 مواطناً فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.. فيما اقتحم 49 مستوطناً يهودياً المسجد الأقصى المبارك، في الفترة الصباحية اليوم، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أوضح نادي الأسير، في بيان له، أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من محافظة طولكرم، 3 من مخيم نور شمس، ومواطن من بلدة فرعون، ومواطنين اثنين من بلدة ذنابة.



واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبّان من قلقيلية.. كما اعتقلت 3 مواطنين من بيت لحم، و3 من محافظة رام الله والبيرة، علاوة على 3 آخرين من الخليل.



فيما اعتقل الاحتلال مواطن من قرية تل في نابلس، وآخر من مخيم جنين.. ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بينهم شقيقان من حي بيت حنينا.



وأفادت وكالة (وفا) بأن المستوطنون نفذوا جولات استفزازية ومشبوهة في المسجد المبارك تصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.



من جهة ثانية، تشهد مدينة القدس، خاصة بلدتها القديمة ومحيط أسوارها التاريخية، اجراءات "أمنية" مشددة، تشمل الانتشار الواسع لعشرات الجنود من قوات الاحتلال في المنطقة، وتسيير دوريات راجلة داخل البلدة القديمة، وأخرى مشابهة ومحمولة وخيالة في الشوارع والطرقات المحاذية لسور المدينة المقدسة، ونصب حواجز عسكرية وشرطية في معظم شوارع المدينة، وتوقيف المواطنين ومركباتهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية وتحريرها، عشية احتفالات اليهود بما يسمى عيد (البيسح) أو الفصح العبري، تزامنا مع دعوات منظمات الهيكل المزعوم لجمهور المستوطنين الى المشاركة الواسعة في اقتحامات مكثفة للمسجد قبل وخلال العيد التلمودي.

سبأ