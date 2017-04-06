ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 06 - أبريل - 2017 الساعة 05:45:21م
مصدر بالخارجية يدعو الرياض للبحث عن وسائل لإحلال السلام وليس استعراض المرتزقة المدعين بمشيخة اليمن
سخر مصدر مسئول بوزارة الخارجية من مقولات وادعاءات محمد بن سلمان العاهل الأصغر لدولة العدوان أثناء احتفائه بشلة ما يسمى "مشائخ اليمن" في الرياض محاولا إيهام الإقليم والعالم انه يتخاطب مع رجال وأهل اليمن الشرفاء.
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري أمام إجراءات التهويد المستمرة للقدس
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية طرح ما يسمى بـ(صندوق تراث حائط المبكى) مؤخراً، عطاء لتشييد البنية التحتية الخاصة بما يسمى مبنى (بيت هاليفاه) في ساحة حائط البراق، ضمن ما يعرف بمخطط (تطوير ساحة حائط المبكى).
انخفاض أسعار الذهب بفعل جني الأرباح وارتفاع الدولار
انخفض سعر الذهب اليوم الخميس متأثرا بارتفاع طفيف للدولار وإقبال بعض المستثمرين على البيع لجني الأرباح بعد صعود المعدن النفيس في الآونة الأخيرة.
وزير الشباب والرياضة يكرم أبطال مراكز أمانة العاصمة للكيك تاي بوكسنج
كرّم وزير الشباب والرياضة حسن زيد، اللاعبين الفائزين ببطولة مراكز أمانة العاصمة للكيك تاي بوكسينج في البطولة التي نظمها اليوم فرع اتحاد اللعبة بالأمانة بمناسبة افتتاح مقره الجديد وبمشاركة نحو 20 لاعبا ولاعبة من ستة مراكز.
آخر الأخبار:
لقاء بمحافظة البيضاء يناقش دور رسالة المسجد في التوعية بمخططات العدوان
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان على مديرية حيران بحجة
حزب البعث العربي الإشتراكي يحتفي بمرور 70 عاماً على تأسيس الحزب
وقفة احتجاجية لحرائر الحصن تندد بإستمرار العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
اقتحام جديد للأقصى وقوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 25 فلسطينياً من الضفة الغربية
[06/أبريل/2017] رام الله- سبأ:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية وحتى اليوم الخميس، نحو 25 مواطناً فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.. فيما اقتحم 49 مستوطناً يهودياً المسجد الأقصى المبارك، في الفترة الصباحية اليوم، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أوضح نادي الأسير، في بيان له، أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من محافظة طولكرم، 3 من مخيم نور شمس، ومواطن من بلدة فرعون، ومواطنين اثنين من بلدة ذنابة.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبّان من قلقيلية.. كما اعتقلت 3 مواطنين من بيت لحم، و3 من محافظة رام الله والبيرة، علاوة على 3 آخرين من الخليل.

فيما اعتقل الاحتلال مواطن من قرية تل في نابلس، وآخر من مخيم جنين.. ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بينهم شقيقان من حي بيت حنينا.

وأفادت وكالة (وفا) بأن المستوطنون نفذوا جولات استفزازية ومشبوهة في المسجد المبارك تصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

من جهة ثانية، تشهد مدينة القدس، خاصة بلدتها القديمة ومحيط أسوارها التاريخية، اجراءات "أمنية" مشددة، تشمل الانتشار الواسع لعشرات الجنود من قوات الاحتلال في المنطقة، وتسيير دوريات راجلة داخل البلدة القديمة، وأخرى مشابهة ومحمولة وخيالة في الشوارع والطرقات المحاذية لسور المدينة المقدسة، ونصب حواجز عسكرية وشرطية في معظم شوارع المدينة، وتوقيف المواطنين ومركباتهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية وتحريرها، عشية احتفالات اليهود بما يسمى عيد (البيسح) أو الفصح العبري، تزامنا مع دعوات منظمات الهيكل المزعوم لجمهور المستوطنين الى المشاركة الواسعة في اقتحامات مكثفة للمسجد قبل وخلال العيد التلمودي.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري أمام إجراءات التهويد المستمرة للقدس
مقتل جندي اسرائيلي وأصابة اخر في عملية دهس شرق رام الله
الاحتلال يتوغل شمالي قطاع غزة ويعتقل ستة فلطسينين من طولكرم بالضفة الغربية
دراسة: علاجات المثانة قد تعيد حاسة الشم
مجلس الأمن الدولي يرجئ التصويت على مشروع قرار بشأن هجوم خان شيخون
سول تنجح في تجربة صاروخ باليستي يمكنه بلوغ كوريا الشمالية
الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران : حظر الإلكترونيات بمقصورة الركاب ''خطر''
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعيد انتخاب عبد الرحمن السويحلي رئيسا له
روسيا ترفض مشروع قرار دولي يتهم النظام السوري بالمسؤولية عن هجوم ادلب
مقتل العشرات من إرهابيي تنظيم داعش في العراق

العدوان السعودي على اليمن
لقاء بمحافظة البيضاء يناقش دور رسالة المسجد في التوعية بمخططات العدوان
[06/أبريل/2017]
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان على مديرية حيران بحجة
[06/أبريل/2017]
وقفة احتجاجية لحرائر الحصن تندد بإستمرار العدوان
[06/أبريل/2017]
لقاء قبلي في وصاب السافل بذمار يعلن النفير العام في مواجهة العدوان
[06/أبريل/2017]
قافلة غذائية متنوعة من أبناء مديرية جبن بالضالع دعما للجيش واللجان الشعبية
[06/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by