محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مركز خطوة بأمانة العاصمة يكرم عدد من الأمهات وكادر واستشاريي المركز





كرم مركز خطوة لرعاية ذو الاحتياجات الخاصة بأمانة العاصمة اليوم عدد من الأمهات وكادر المركز والاستشاريين.



وفي الحفل أشاد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والعمل بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة حمود النقيب بهذه المبادرة من قبل المركز في تكريم الأمهات.



وأكد دعم أمانة العاصمة لذوى الاحتياجات الخاصة ومركز خطوة الذي يعمل طوعيا.. مشيدا بجهود إدارة وكادر مركز خطوة.



فيما نوهت كلمة المدربين بالمركز التي القتها عواطف احمد الغيلي بهذه المبادرة من قيادة مركز خطوة.. مشيرة إلى أن المدربين جاءوا إلى المركز ليقدموا خبراتهم بهدف مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى جهد جميع فئات المجتمع.



وفي ختام الحفل كرم رئيس لجنه الشئون الاجتماعية والعمل وأمين عام مركز خطوة عبد الوهاب الحميدي، بتكريم الأمهات وكادر المركز والاستشاريين من أطباء المخ والأعصاب والعظام ومختلف التخصصات .



حضر التكريم رئيس ونائب الجمعية اليمنية لمتلازمة داون الدكتورة تقوى القادرى والدكتورة حنان سنهوب.

سبأ [06/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ