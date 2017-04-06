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آخر تحديث: الخميس، 06 - أبريل - 2017 الساعة 05:45:21م
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  اقتصاد
الفاو: انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية بنسبة 8ر2% في شهر مارس المنصرم
[06/أبريل/2017] روما- سبأ:


أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عن انخفاض أسعار الغذاء عالمياً في شهر مارس الماضي مع وفرة الكميات المتوفرة وتوقعات بموسم حصاد قوي.

وقالت المنظمة في بيان نشرته اليوم الخميس على موقعها الالكتروني إن مؤشر الفاو لأسعار الأغذية بلغ ما معدله 171 نقطة خلال مارس بانخفاض قدره 8ر2 في المائة عن الشهر السابق لكنه ظل أعلى بحوالي 4ر13 في المائة من مستواه في نفس الشهر من العام الماضي.

ويراقب مؤشر الفاو لأسعار الأغذية متوسط أسعار التبادل التجاري في الأسواق العالمية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية.

وسجل مؤشر أسعار الحبوب هبوطا بحوالي 8ر1 في المائة مقارنة مع شهر فبراير حققه بشكل أساسي الانخفاض في أسعار القمح والذرة وأصبح السعر الآن مماثلاً تقريباً للسعر في شهر مارس لعام 2016م.

أما مؤشر أسعار الزيوت النباتية فقد انخفض بنسبة 2ر6 في المائة خلال شهر مارس حيث هبطت أسعار زيت النخيل وزيوت التربة خلال الشهر بناء على توقعات بتحسن الإنتاج بينما انخفضت أسعار زيوت بذور العنب ودوار الشمس نظرا للوفرة التي تخطت المعدلات المتوقعة.

كما انخفض مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 9ر10 في المائة وهو أقل معدلاته منذ شهر مايو 2016 وسط انخفاض للطلب على هذه المادة وتوقعات بوفرة العرض من السوق البرازيلية في الأسواق العالمية نتيجة لزيادة الانتاج وانخفاض الاستهلاك المحلي لإنتاج الإيثانول الحيوي.

وقالت منظمة (الفاو) إنه في قطاع الألبان أدى ازدهار امدادات الحليب إلى انخفاض المعدل الشهري لمؤشر أسعار الألبان بمقدار 3ر2 في المائة إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من سعره لنفس الشهر من العام الماضي بينما ارتفع مؤشر الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 7 ر0 في المائة.

سبأ
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