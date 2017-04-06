انخفاض أسعار الذهب بفعل جني الأرباح وارتفاع الدولار [06/أبريل/2017] لندن- سبأ:

انخفض سعر الذهب اليوم الخميس متأثرا بارتفاع طفيف للدولار وإقبال بعض المستثمرين على البيع لجني الأرباح بعد صعود المعدن النفيس في الآونة الأخيرة.



وبحلول الساعة 0955 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1253.21 دولار للأوقية (الأونصة).. متراجعا عن الذروة التي بلغها في الأسواق الخارجية والبالغة 1258.96 دولار للأوقية.



وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 في المائة إلى 1255.30 دولار للأوقية بعدما صعد نحو 1 في المائة إلى 1260.80 دولار للأوقية في وقت سابق اليوم.



وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات ارتفاعا طفيفا.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 في المائة إلى 18.21 دولار للأوقية.



ونزل البلاتين 0.8 في المائة إلى 951.50 دولار للأوقية.



وتراجع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 802.50 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 815.70 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

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