Ex-diplomate canadien: Les États-Unis et l'OTAN continuent d'ignorer le massacre de civils au Yémen [06/أبريل/2017]





MOSCOU, 06 Avril (SABA)- Le diplomate canadien à la retraite, Patrick Armstrong dit que le gouvernement des États-Unis menace l'action militaire contre la Syrie, mais Washington et ses alliés de l'OTAN continuent d'ignorer le massacre en cours de milliers de civils innocents au Yémen.



Alors que le gouvernement des États-Unis menace l'action militaire contre la Syrie, Washington et ses alliés de l'OTAN continuent d'ignorer le massacre en cours de milliers de civils innocents au Yémen, un diplomate canadien à la retraite Patrick Armstrong a déclaré Spoutnik.



« De tous les événements ignorés par le conglomérat de médias occidentaux, les deux ans, la guerre au Yémen est probablement le plus important », a déclaré Armstrong. « Maintenant, pourquoi cette guerre est menée, personne ne peut dire. Néanmoins pratiquement tout le monde dans l'OTAN participe à la soutenir ".



En Janvier, le haut fonctionnaire de l'aide humanitaire des Nations Unies au Yémen a déclaré que le nombre de victimes civiles dans le conflit, près de deux ans, avait atteint 10 000 et 40 000 autres blessés, selon les médias.



Le directeur du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Jamie McGoldrick a déclaré que le nombre total de victimes pourrait être plus grande. McGoldrick a également averti que 10 millions de personnes au Yémen ont besoin d'une aide urgente.



Le Soutien accru des États-Unis pour les Saoudiens au Yémen pourrait créer la famine et menace pour des millions des yéménites.



Armstrong a souligné que le gouvernement américain a continué à fournir l'Arabie Saoudite et ses alliés arabes du Golfe avec des armes pour leurs frappes aériennes continues au Yémen et que d'autres grands alliés de l'OTAN, nous en train de refaire les ventes d'armes lucratif aussi. Depuis Mars 2015, l'Arabie Saoudite a conduit une coalition de la plupart des pays du Golfe persique qui mène une campagne aérienne et une agression sur le Yémen.



« Les attaques des États-Unis avec des drones, aide la guerre saoudienne, le Canada vend des armes; la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni, ainsi ", a déclaré Armstrong.



Le président Donald Trump n'avait fait aucun mouvement réduire le soutien américain pour les Saoudiens et leurs alliés au Yémen depuis qu'il a pris ses fonctions, a souligné Armstrong.



« Malheureusement, en dépit de ses déclarations de faire les choses différemment, l'Administration Trump n'a pas absenté de la participation. Et donc nous avons tous, pour une raison ou une autre, soutenir ceux qui tuent les gens et briser les infrastructures maigres du Yémen « , a-t-il dit.



Des médias des États-Unis et de l'ouest européens continuent d'ignorer en grande partie la souffrance humaine croissante à cause des exportations d'armes de leur pays aux Saoudiens et aux émirats du Golfe qui constituent la coalition agissant contre le Yémen, a souligné Armstrong.



Moscou réaffirme son soutien de la reprise des pourparlers de paix au Yémen.



La poursuite du soutien des États-Unis et de l'OTAN pour la coalition de l'agression sur le Yémen était à l'origine d'une catastrophe humanitaire et se retournerait sur ses auteurs, a averti Armstrong.



La source: Spoutnik



