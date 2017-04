Neuf raids contre Bani Al-Harith



SANA'A, 06 Avril (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé neuf raids contre le district de Bani Al-Harith.

Une source locale a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a lancé trois raids contre la zone d'Al-Arouq, dont l'un parmi eux a ciblé une clinc et une maison, conduisant la blessure d'une femme et un enfant.

La source a ajouté que l'aviation de l'agression saoudienne a lancée six raids contre la zone de Bir Zahir.

