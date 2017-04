Raids aériens contre Al-Hodeidah



AL-HODEIDAH, 06 Avril (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé une série de raids contre le gouvernorat d'Al-Hodeidah, ciblant dans l'un une usine, ce qui a conduit au martyr et blessure de six citoyens.

Une source locale a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a lancé un raid conter l'usine de sel au gouvernorat de Bajil, ce qui a conduit au martyr de deux citoyens et à la blessure de quatre d'autres.

La source ajouté que l'aviation de l'agression a lancé un raid contre la ville d'Al-Hodeidah et trois d'autres contre les deux districts d'Al-Salif et d'Al-Khoukhah, utilisant dans l'un parmi eux des bombes à fragmentation.

Elle a egalement ajouté que l'aviation de l'agression a également lancé un raid contre l'aéroport d'Al-Hodeidah.

AM



[06/أبريل/2017]SABA