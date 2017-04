L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Armée et comités populaires prennent l'assaut de nouveaux site des mercenaires

MARIB, 06 Avril (SABA)-Les héros de l'armée et des comités populaires ont pris l'assaut de nouveaux sites des mercenaires de l'agression saoudienne à la vallée de Namlah et le Mont de Fatim au district d'Harib.



Une source militaire a indiqué à SABA la mort et la blessure d'un certain nombre des mercenaires lors de l'opération, ajoutant que les mercenaires ont été infligés également de pertes matérielles.



La source a ajoutée la fuit des mercenaires de sites, laissant de grande quantités des armes et munition.



AM



ٍSABA [06/أبريل/2017]ٍSABA المزيد من (L‘agression saoudienne contre le Yémen)