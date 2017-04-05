[05/أبريل/2017]
ريمة - سبأ :
تفقد محافظ ريمة حسن عبدالله العمري اليوم سير العملية التعليمية في مدرسة المناظل بمنطقة بني الدون بمديرية الجبين.
واطلع المحافظ العمري على مستوى إنتظام العملية الدراسية وانضباط الكادر التربوي والتحصيل العلمي للطلاب والجهود المبذولة في توفير الكتاب المدرسي والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية خلال المرحلة الراهنة.
وأكد محافظ ريمة أهمية تضافر الجهود للتغلب على الصعوبات وإنجاح العملية التعليمية وخاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان.
وأشار إلى ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات ومراعاة الظروف النفسية والمعيشية التي يمرون بها .
وأشاد المحافظ العمري بصمود الكادر التربوي وحرصه على تجاوز الصعوبات في سبيل إنجاح العملية التربوية وكذا صمود طلاب وطالبات المدارس على التحصيل العلمي.
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