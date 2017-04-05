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صدور العدد السابع من نشرة الاقتصادي
[05/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :

 صدر عن مركز موارد للدراسات الاقتصادية بصنعاء العدد السابع من نشرة الاقتصادي والذي تضمن عدد من التقارير الاقتصادية.

وتطرقت العدد إلى مساعي الإمارات في السيطرة على جزيرة سقطرى التي تعد من أهم المقاصد السياحية في العالم، والدور الإماراتي المشبوه قبل العدوان وسعيه لتوظيف مؤشرات الفقر والبطالة واستقطاب أبناء الجزيرة إلى الإمارات لغرض العمل وتقديم المساعدات الإنسانية لاستمالة أبناء سقطرى.

وأشارت النشرة إلى أن السلطات الإماراتية نفذت خطة استيطان بعاصمة المحافظة حديبو وفي مديرية قلنيسية ، ووجهت المئات من الإماراتيين إلى شراء أراضي واسعة وبناء منازل فارهه على الشواطئ السقطرية، والتردد على الجزيرة بين فترة وأخرى من قبل قيادات إماراتية دون تنسيق مسبق مع الجهات الرسمية.

وتضمن العدد السابع من الاقتصادي تقارير إحصائية عن إضرار العدوان غير المباشرة على القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التهديدات المتصاعدة على ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان والتواطؤ الأممي إزاء ذلك.

كما تطرق إلى عودة موانئ دبي لاستكمال تدمير ميناء عدن عبر السلطات الموالية لها في المحافظة.

صندوق النقد الدولي كأداة أمريكية للاستعمار الجديد كان أحد القضايا التي تناولتها النشرة ومدى توظيف العدو الأمريكي للمؤسسات المالية العالمية لقهر الشعوب المغلوبة من خلال تكبيلها بالديون الخارجية ودفع الأنظمة إلى تبني سياسيات اقتصادية تتواءم مع الأهداف والمصالح الأمريكية.

سبـأ
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