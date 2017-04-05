[05/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :
دعا أبناء تعز ممثلو منظمات المجتمع المدني والإتحادات والنقابات والناشطين والحقوقيين والغرف التجارية ووسائل الإعلام إلى المشاركة في المؤتمر الصحفي لأبناء تعز صباح غد الخميس في قاعة بيت الثقافة بالعاصمة صنعاء.
وأوضح بلاغ صادر عن أبناء تعز تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المؤتمر الصحفي يأتي في ظل التصعيد العسكري لقوات تحالف العدوان السعودي الأمريكي على ميناء ومدينة الحديدة المنفذ المدني الوحيد لإمداد اكثر من 80 بالمائة من سكان اليمن بالمواد الغذائية الأساسية والدواء اللازم للبقاء على قيد الحياة.
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