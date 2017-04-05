محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة المحلية بالحديدة تدين ما يقوم به تحالف العدوان من إستهداف ممنهج للسواحل اليمنية الحديدة - سبأ :



أدانت قيادة محافظة الحديدة والسلطة المحلية ما يقوم به تحالف العدوان السعودي الأمريكي من إستهداف ممنهج للسواحل اليمنية ومحاولاته بسط نفوذه على الأراضي اليمنية في محاولة لإحتلالها.



واستنكرت قيادة محافظة الحديدة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) توجه دول العدوان بقيادة السعودية ومحاولاتها المستمرة إستهداف ميناء الحديدة الذي يعتبر الشريان الإنساني الوحيد والأخير الذي يغذي محافظات الجمهورية بالمواد الإنسانية والطبية والعلاجية التي تصل إليه بعد الحصار الجائر الذي فرضته دول العدوان على المنافذ البرية والجوية.



وقالت "إن الصمود الذي أظهره أبناء الشعب اليمني ضد العدوان خلال عامين كان أكبر دليل على عظمة هذا الشعب الذي يستمد قوته وعظمته من قوة وعظمة الله سبحانه وتعالى" .. مشيرا إلى أن ما تقوم به دول تحالف العدوان من تسريب لأخبار مغلوطة عن إغلاق ميناء الحديدة وإستهدافه من قبل طيران العدوان لن يزيد الشعب اليمني إلا ثباتا وصمودا.



ودعا البيان المنظمات الدولية وفي مقدمتها المنظمات الإنسانية إلى تحييد ميناء الحديدة وإستمراره في عمله الإنساني من خلال استقبال البضائع التي يحتاج إليها أبناء الشعب اليمني والمساعدات الدولية التي تصل إليه بإشراف مباشر من الأمم المتحدة.



ووجهت قيادة السلطة المحلية للمحافظة في بيانها الدعوة لكل أبناء المحافظة من قبائل ومشائخ ووجاهات إجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والنوادي الشبابية والرياضية وأبناء المحافظات المحيطة بالحديدة، للمشاركة في مسيرة الخميس القادم.



واختتم البيان بالإشارة إلى أن المسيرة تعد صورة من الصور الحضارية للدفاع عن السيادة الوطنية والإستعداد لمواجهة أي تدخلات سعودية أمريكية جديدة ضد عروس البحر الأحمر الحديدة خاصة، وكافة المحافظات والمدن والسواحل اليمنية عامة.

سبـأ [05/أبريل/2017]سبـأ