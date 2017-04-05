محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة القاضي العلامة عبد الكريم بن عبد الرحمن البُرغشي صنعاء - سبأ :



بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي العلامة عبد الكريم بن عبد الرحمن البُرغشي عضو المحكمة العليا الذي وفاه الأجل أثناء تلقيه العلاج بجمهورية مصر العربية ..مخلفا سجلا مهنيا وعلميا حافلا بالإنجاز والعطاء والتميز في العمل القضائي والعلمي وخدمة العلم والعدالة .. جاء فيها



الاخ محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن البُرغشي واخوانه واسرة الفقيد الراحل القاضي العلامة عبد الكريم البُرغشي وكافة آل البُرغشي الكرام .. ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة القاضي العلامة عبد الكريم بن عبد الرحمن البُرغشي رحمه الله رحمة الأبرار .



لقد كان الفقيد الراحل رمزا من رموز التفاني في خدمة العلم والعمل القضائي طيلة حياته التي كانت مليئة أيضا بالمبادرات والانتصار للعدالة والسعي لتحقيقها بين الناس والسجل العلمي والعملي الخالد للفقيد الذي يجعله منارة في العلم والعمل خالدا في وعي الناس وتاريخ القضاء اليمني الذي تميز بوجود أمثال القاضي العلامة عبد الكريم البُرغشي ويتميز تاريخ القضاء اليمني بما تركه أمثال فقيدنا الراحل من بصمات لا تمحى .



تغمد الله الفقيد الراحل بواسع رحمته، واسكنه فسيح جناته، والهم الجميع الصبر والسلوان.



" انا لله وانا اليه راجعون".

سبـأ [05/أبريل/2017]سبـأ