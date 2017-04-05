محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة الوفاء للأسرى بمحافظة الحديدة الحديدة - سبأ :



أكد وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قيحم إهتمام القيادة السياسية بالأسرى والعمل على إطلاق سراحهم من سجون العدوان ومرتزقته من خلال إطلاق المبادرات لفك أسرهم عبر عملية تبادل كما حدث خلال الفترة الماضية.



وأشار الوكيل قحيم إلى أن المشاركة المجتمعية في حملة الوفاء للأسرى، التي تنظمها اللجنة الوطنية لشئون الأسرى في عموم المحافظات تحت شعار " لن ننسى أسرنا "، تؤكد تلاحم أبناء الشعب اليمني في ظل الظروف والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار منذ عامين.



وقال " مهما طال الزمن فإن الشعب اليمني لن يساوم في حرية أبنائه الأسرى مهما بلغت التضحيات ولن يتنازل عن حقهم في الحرية وعودتهم إلى أهليهم".



وفي تدشين الحملة بحضور وكيل المحافظة المساعد للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد ومندوب لجنة الأسرى بالمحافظة إستعرضت عدد من الكلمات المبادرات التي أطلقتها القيادة السياسية لتبادل الأسرى وإطلاق سراح أسرى الوطن المحتجزين في سجون الرياض أو سجون مرتزقته .



ونوهت الكلمات بدور أسرى الوطن البواسل الذين لقنوا العدو دروس في التضحية والفداء للدفاع عن الوطن .. مشيدة بالصمود الأسطوري لأبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف والبطولة .



وأكد المتحدثون ضرورة الإهتمام بأسر الأسرى كأقل واجب ديني ووطني.



فيما ثمنت أسر الأسرى اللفتة الكريمة للقيادة السياسية والسلطة المحلية واهتمامها بأحوالهم .. مؤكدة إستمرار الصمود وبذل مزيد من التضحيات في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن.

سبـأ [05/أبريل/2017]سبـأ