[05/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
افتتح بمدرسة زينب للبنات بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء اليوم معرض صور بذكرى مرور عامين من الصمود في مواجهة العدوان.
وفي الافتتاح أشاد نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة نبيل البراشي وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية إبراهيم الجيلاني بما تضمنه المعرض من صور جسدت بشاعة الجرائم التي ارتكبها العدوان على مدى عامين.
ونوها بالمجسمات التشكيلية بالمعرض التي عبرت عن صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان وانتصارات الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والكرامة.
حضر إفتتاح المعرض مدير مكتب التربية بالمديرية محمد خميس.
سبأ