رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة القاضي العلامة عبد الكريم بن عبد الرحمن البُرغشي بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي العلامة عبد الكريم بن عبد الرحمن البُرغشي عضو المحكمة العليا الذي وفاه الأجل أثناء تلقيه العلاج بجمهورية مصر العربية ..مخلفا سجلا مهنيا وعلميا حافلا بالإنجاز والعطاء مصرع 10 أشخاص في تفجير عبوة في مترو أنفاق مدينة سان بطرسبورغ الروسية لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح اليوم الاثنين في تفجير عبوة ناسفة في عربة قطار داخل مترو أنفاق مدينة سان بطرسبورغ الروسية. إرتفاع الذهب إلى أكثر من 1243 دولاراً للاوقية إرتفع سعر الذهب اليوم الجمعة الى اكثر من 1243 دولاراً للاوقية ليسجل أفضل أداء فصلي خلال عام وسط ضبابية تكتنف خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الضرائب والاستثمار وسلسلة انتخابات في أوروبا ما عزز الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً. ريال مدريد يحتفظ بقمة الدوري الاسباني وبرشلونة يواصل الملاحقة احتفظ ريال مدريد بقمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 3- صفر على ألافيس الليلة الماضية بينما واصل برشلونة ملاحقة غريمه وتفوق خارج أرضه 4-1 على غرناطة رغم غياب الهداف ليونيل ميسي.