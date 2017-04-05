[05/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيلا المحافظة عبدالله العنسي وجبران غوبر، القضايا المتعلقة بمكافحة التهريب.
وأكد الإجتماع أهمية التنسيق بين المكاتب المعنية وضرورة وضع آلية لمكافحة التهريب وضبط البضائع المهربة في نقاط الطوق الأمني ومنعها من دخول العاصمة ومركز المحافظة.
وتطرق الإجتماع إلى ما يقوم به تحالف العدوان من حرب إقتصادية على اليمن في محاولة يائسة لدخول البضائع المهربة والفاسدة إلى المدن الرئيسية لتدمير الإقتصاد الوطني وأهمية تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة.
واستعرض الإجتماع الصعوبات التي تواجه المكاتب المعنية بمكافحة التهريب وسبل تجاوزها وتكثيف النزول الميداني لفرق التفتيش وتعزيز ضبط البضائع المهربة.
وأكد الوكيلان العنسي وغوبر أهمية تضافر الجهود وإستشعار المسئولية خلال المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار، وثمنا الجهود المبذولة في مكافحة التهريب.
حضر الإجتماع مدير أمن المحافظة العميد الدكتور أحمد الماربي ومدير عام الغرفة التجارية مطر المطري ومدير مكتب الصناعة أمين شايع ومدير مكتب الضرائب عبدالجبار المقطري ونائب مدير جمارك رقابة المحافظة وأحمد الصادق ممثل عن شركة كمران.
سبأ