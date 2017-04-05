محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الهيئة النسائية تنظم وقفة احتجاجية لأهالي الأسرى أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء صنعاء - سبأ:

نظمت الهيئة النسائية العامة اليوم بصنعاء وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة لدى اليمن تحت شعار " لن ننسى أسرانا " بمشاركة أهالي الأسرى والمفقودين.



و طالب المشاركون في الوقفة المجتمع الدولي وكافة أحرار العالم بالعمل على تحريك ملف الأسرى وفقا لما تحتمه عليهم المواثيق والشرائع الدولية.



ودعا المشاركون الأمم المتحدة و الهيئات ذات الصلة بتحييد ملف الأسرى عن إي حسابات أو مناكفات سياسية والبدء بعملية تبادل شاملة لجميع الأسرى.



وعبر المشاركون عن استنكارهم لما يتعرض له الأسرى من جرائم بشعة تحرمها وتجرمها الرسالات السماوية والقوانين الدولية والإنسانية التي عرفت حقوق الأسرى وكيفية معاملاتهم .. مؤكدين أن تلك الجرائم تندرج في إطار العنف والإرهاب الذي تستنكره كل الأعراف والمعاهدات الدولية التي حرمت وجرمت جرائم القتل والسحل والتعذيب داخل معتقلات وسجون الأسر.



وندد المشاركون بصمت المنظمات المحلية الدولية عن ما يتعرض له الأسرى من عملية قتل وتعزير وسحل وجرائم إرهابية على مرأى ومسمع الرأي العام المحلي والدولي.



وحمل المشاركون دول العدوان وكل المنظمات والهيئات الأممية الصامتة مسئولية ما يتعرض له أسرانا من الظلم والتعذيب داخل معتقلات العدو.

سبأ [05/أبريل/2017]سبأ