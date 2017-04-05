محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تعزيز التعاون بين جامعة 21 سبتمبر والقطاع التربوي بصنعاء صنعاء - سبأ:

ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة آلية تعزيز التعاون بين جامعة ثورة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية والقطاع التربوي بالمحافظة للإرتقاء بالعملية التعليمية.



وأكد الإجتماع بحضور رئيس الجامعة الدكتور ياسر أحمد عبد المغني ونواب رئيس الجامعة و ومدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار ورؤساء الشعب التعليمية ومدراء مكاتب التربية بالمديريات، أهمية تعزيز جوانب التنسيق بين الجامعة ومكتب التربية.



كما أكد الإجتماع على إعداد الجامعة لبرنامج عمل وتنظيم دورات تدريبية في الفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية واللسان العربي لتأهيل قدرات الكادر التربوي.



واستعرض الإجتماع بحضور عضو مجلس النواب محمد يحيى أبو الرجال وأمين عام الجامعة غالب قطينة، الخطوات الإيجابية منذ تأسيس الجامعة في إستيعاب نحو ألفين طالبا وطالبة في مختلف كليات الجامعة .. مثمنا جهود رئيس اللجنة الثورية العليا ومحافظ صنعاء والشهيد علي الجائفي في تسهيل وتذليل الصعاب لإنشاء الجامعة.



وفي الاجتماع أشاد محافظ صنعاء بدور قيادة الجامعة والكادر الأكاديمي في تحسين الأداء والإرتقاء بالعملية التعليمية والأكاديمية بالجامعة .. مشددا على ضرورة استفادة القطاع التربوي من تجربة الجامعة بشان التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد لإحداث قفزة نوعية في مخرجات التعليم والتغلب على الصعوبات جراء إستمرار العدوان.



إلى ذلك اطلع محافظ صنعاء حنين قطينة على مستوى التجهيزات العلمية بجامعة ثورة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية.. مستمعا من رئيس الجامعة الدكتور ياسر عبد المغني إلى شرح حول الترتيبات والتجهيزات العلمية التي تم إضافتها للجامعة.



واطلع على مستوى الأداء في أقسام التعليم الإلكتروني "معامل الكيمياء والفيزياء الافتراضية " وكيفية محاكاتها للواقع وكذا المكتبة الإلكترونية، بالإضافة إلى القناة التعليمية الخاصة بالجامعة ودورها في دعم وتعزيز العملية التعليمية في الجامعة.



وأشاد المحافظ قطينة والفريق التربوي الزائر بالإضافات النوعية للجامعة.. منوها بعزيمة وإصرار قيادة الجامعة والعاملين فيها على تحدي وتجاوز الصعاب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .

سبأ [05/أبريل/2017]سبأ