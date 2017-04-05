[05/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
وزعت المؤسسة الوطنية للتنمية والاستجابة الإنسانية بالشراكة مع منظمة زوا 250 حقيبة ملابس للأسر المحتاجة بمديريتي الطيال وخولان بمحافظة صنعاء.
ويستهدف مشروع الاستجابة الطارئة المتكامل في المياه والغذاء والإصحاح البيئي الممول من صندوق التمويل الإنساني التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اوتشا 500 أسرة من المحتاجين بالمديريتين.
وأشاد مدير عام مديرية خولان فيصل الهيال والطيال معين القيري بجهود المؤسسة الوطنية للتنمية ومنظمة زوا وصندوق التمويل الإنساني في تخفيف معاناة المواطنين.
فيما أشار منسق المشاريع بالمؤسسة الوطنية للتنمية والاستجابة الإنسانية جلال الدربي والمنسق الميداني هلال حميد إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة تشمل توزيع سلال غذائية للمستهدفين وتأهيل وترميم خمسة مشاريع مياه في المديريتين.
سبأ