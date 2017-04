49 civils yéménites tués dans 212 frappes aériennes d'agression saoudiennes en six jours [05/أبريل/2017]



SANA'A, 05 avril (SABA) - Au moins 49 civils ont été tués, dont treize enfants et six femmes, et 16 autres blessés, dont une femme et son enfant dans 212 frappes aériennes lancées par des avions de guerre de la coalition de l'agression saoudienne, soutenue par l'US sur plusieurs provinces du Yémen au cours des six derniers jours, selon les officiels et les résidents qui ont dit à SABA.



Dans la province de Sana'a, les avions de guerre d'agression ont lancé 55 frappes aériennes sur les districts de Nihm, Hamdan, Sanhan, Belad Alroos.



Les frappes aériennes sur Nihm ont tué huit citoyens, dont une femme, et blessé deux autres civils.



Dans la province de Saada, les chasseurs de l'agression ont lancé 49 raids aériens sur plusieurs districts, y compris Dhahir et Ketaf.



Aussi à Saada, quatre Africains, dont une femme, et un citoyen yéménite ont été tués lors d'un raid sur le marché d'Al-Rko.



Les frappes aériennes sur Saada ont également tué huit enfants et deux femmes et quatre blessés dans d'autres raids aériens sur une maison dans le district Baqim.



Dans la province de Taiz, les avions de combat d'agression ont perpétrée 39 raids aériens dans la ville de Mokha et le district de Mawza, les montagnes d'al-Nar et Howzan, la région d'al-Wazeea et la région d'Al-Omary.



Dans la province de Marib, les avions de guerre d'agression ont mené 15 raids sur plusieurs régions civiles, y compris les districts de Serwah et Hareb al-Karamesh.



Dans la province d'al-Jawf, les avions de guerre d'agression ont lancé quatre raids sur les fermes des citoyens dans la vallée de Khader du district d'al Matamma.



Dans la ville portuaire de Hodeïda, l'agression a lancé 16 frappes aériennes sur différentes zones de l'île de Kamaran.



Dans la province de Hajja, les avions de guerre d'agression ont lancée 4 frappes aériennes, en particulier sur le passage de Haradh à la frontière.



Dans la province de Shabwa, les avions de guerre de l'agression saoudienne ont lancé deux raids aériens dans le district d'Atak.



Dans la province d'Amran, les avions de guerre d'agression ont effectué deux raids sur une usine des pierres broyeur.



Dans le gouvernorat de Lahj, les avions de combat de l'agression ont lancé 11 raids dans le district Kahbob.



Dans la province d'Abyan, l'agression a effectué quatre frappes aériennes par des avions sans pilote sur la zone d'Al Mahfd.



Dans la province d'Ibb, les avions de combat d'agression ont lancé un raid sur une mosquée dans la ville et ont endommagé aux maisons voisines.



AS/AS



SABA