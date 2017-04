l'Onu prie la coalition saoudo-américaine d'épargner le port d'Hodeïda [05/أبريل/2017]



SANA'A, 05 Avril (SABA)- Les Nations unies ont demandé mercredi aux différentes parties du conflit yéménite de préserver le port d'Hodeïda afin qu'il continue de permettre d'approvisionner une population menacée par la famine.



La coalition saoudo-américaine préparent une offensive contre le port, situé sur les rives de la mer Rouge. L'infrastructure, par laquelle transitent 80% des produits alimentaires importés au Yémen.



"L'escalade militaire au Yémen et notamment la militarisation de vaste territoires sur la côte occidentale et les obstacles de plus en plus nombreux à l'accès humanitaire qui en découlent constituent de graves préoccupations pour la communauté humanitaire", ont déclaré dans un communiqué les services du coordinateur humanitaire au Yémen.



Plus de deux années de l'agression saoudienne sur le Yémen ont contribué à réduire de plus de moitié les importations de nourriture dans le pays, désormais au bord de la famine. Selon les Nations unies, près de 3,3 millions de personnes, dont 2,1 millions d'enfants, souffrent de malnutrition.



