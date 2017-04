L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Quatre raids contre les deux districts de Nihm et de Hamdan SANA'A, 05 Avril (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé quatre raids contre les deux districts de Nihm et de Hamdan.



Une source de sécurité au gouvernorat a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé deux raids contre la zone de Bani Bachir au district d'Hamdan et deux d'autres contre a la zone de Qatbin au district de Nihm, faisant des pertes aux biens privés et fermes des citoyens.



AM

