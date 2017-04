L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Destruction d'un blindé militaire saoudien et meurtre de son équipage

NAJRAN, 05 Avril (SABA)-Des unités de l'armée et des comités populaires ont détruit un vehicule militaire saoudien à Najran et son équipage a été tué.



Une source militaire à Najran a indiqué que des unités spécialisées au sein de l'armée et des comités populaires ont détruit le vehicule dans le site d'Al-Soudis et son équipage a été tué.



La source a ajouté que des unités de l'armée et des comités populaires continuent de bombarder des sites de l'ennemi à Najran, à Asir et à Jizan.



AM



SABA [05/أبريل/2017]SABA المزيد من (L‘agression saoudienne contre le Yémen)