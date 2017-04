Lancement d'un missile de type de Soumod contre des rassemblements des mercenaires



TAIZ, 05 Avril (SABA)-La force de missile de l'armée et des comités populaires a lancé une missile de type de Soumod contre des ressemblements des mercenaires dans la zone d'Al-Difa'a Al-Joui à l'Est de la zone de Moka.



Une source militaire a indiqué à SABA, que le missile a ciblé des rassemblements des mercenaires dans cette zone, faisant des morts et blessés parmi les rangs des mercenaires.



