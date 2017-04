L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Armée et comités populaires faites échouer trois tentatives des mercenaires de l'agression

HAJJAH, 05 Avril (SABA)- Les héros de l'armée et des comités populaires ont fait déjoué trois tentatives d'infiltration des mercenaires de l'agression saoudienne à l'Est de Kahboub au gouvernorat de Lahjj.



Une source militaire a indiqué à SABA que les mercenaires ont été infligés des pertes humaines et matérielles parmi leurs rangs.



La source a confirmé que les héros de l'armée et des comités populaires ont pris le contrôle des sites, où lequel les mercenaires ont stationné.



