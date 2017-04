Martyrs et blesses par un raid aérien à Al-Jawf [04/أبريل/2017]



AL-JAWF, 04 Avril.(SABA) – Deux citoyens ont été tués et une femme a été blessée suite à un raid aérien visant une voiture des passagers dans le district d'Al-Matamah dans la province d'Al-Jawf.



Une source militaire a indiqué à SABA que dans l'ombre de la continuation de l'agression saoudo-US contre le peuple de Yemen et ses biens privés, les chasses de guerre avaient ciblé une voiture portant des passagers dans la localité d'Al-Awlah conduisant à la mort des deux habitants et la blessure d'une femme.





ZA





SABA