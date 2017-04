Le conseil politique renomme le président et les membres du conseil national de la Défense [04/أبريل/2017]



SANA'A, 04 Avril.(SABA) – Le conseil politique suprême a tenue ce mardi à Sana 'a une réunions présidée par le président du conseil politiqué suprême Saleh Al-Sammad et en présence du vice-président du conseil Dr. Qassim Labuza.



Au cours de la réunion, le conseil a condamné les exerces des forces de l'agression dans les régions qu'elles contrôlent, y compris l'Ile de Socotra.



D'autre part, le conseil politique suprême a approuvé la nomination du président et des membres du conseil national de la Défense, créé en vertu de la Loi N 62 pour l'année 1990, comme suit:



1- Président du conseil politique suprême , Chef du conseil national de la Defense.

2- Vice-président du conseil politique suprême et les membres du conseil , membres.

3- Président du parlement, membre.

4- Premier ministre, membre.

5- Ministre de la défense, membre.

6- Ministre des affaires étrangères, membre.

7- Ministre de l'Intérieur, membre.

8- Ministre de l'Information, membre.

9- Ministre des Finances, membre.

10- Chef d'état-major général, membre.

11- Conseiller de la présidence de la république pour les affaires militaires, membre.



Le conseil a également affirmé accomplir les procédures nécessaires à cet égard.

Le conseil politique suprême a en autre discuté d'un certain nombre des sujets relatifs à la scène nationale, y compris la situation économique et sécuritaire.





