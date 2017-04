935 maisons et installations détruites au cours des deux ans à Sana 'a [04/أبريل/2017]



SANA'A, 04 Avril.(SABA) – L'aviation de l'agression saoudo-US a détruit 935 maisons et installations gouvernementales et commerciales alors que des centaines d'hectares de terres ont été abimés dans la province de Sana 'a depuis le début de l'agression contre le Yémen il y a deux ans.



Le gouverneur de la province de Sana 'a Honain Mohammed a déclaré à SABA que les rapports de Recensement des dommages ont montré que 765 maisons, 170 installations gouvernementales et commerciales ont été détruites, y compris 217 maisons et 108 installations ont été directement visés.





Il a dit que les installations gouvernementales détruites par l'agression complètement et partielle inclues 13 écoles, 8 des centres de santé, 5 instituts techniques et éducatifs,11 ponts 14 mosquées, sept sites historiques et touristiques 12 tour de télécommunication, deux centrales d'électricité, une station de l'oléoduc ainsi que 5 installations de gouvernement.





Le gouverneur Qotainah a indiqué que 62 installations gouvernementales, dont neuf établissements de santé à la tête de la complexe de la médecine 48 ont été endommagées ainsi la destruction de 10 mosquées, 43 d'établissement d'enseignement, y compris l'Université du 21 Septembre et des deux facultés de la société.



Le gouverneur a également affirmé la destruction de plusieurs usines commerciales, des station de pétroles, des fermes , des camions, des marchés commerciaux contenant plus de cent magasins.





ZA







SABA