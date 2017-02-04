محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة الشيخ عبدالله بن ناجي الغادر صنعاء - سبأ :



بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد بن ناجي الغادر وكافة ال الغادر وذلك في وفاة الشيخ عبدالله بن ناجي الغادر .



وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى في برقيته عن خالص العزاء وصادق المواساة ﻻسرة الفقيد في هذا المصاب .. لافتا الى أن الوطن خسر برحيله واحدا من ابنائه المخلصين الذين أسهموا في بناء الوطن وكانت له بصمات متميزة في مختلف المجالات الاجتماعية .



وابتهل الى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



" انا لله وانا اليه راجعون ".

سبـأ [04/فبراير/2017]سبـأ