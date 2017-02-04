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آخر تحديث: السبت، 04 - فبراير - 2017 الساعة 10:49:55م
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  محلي
طيران العدوان يواصل قصفه العاصمة صنعاء بأربع غارات
[04/فبراير/2017]
صنعاء - سبأ :

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم مساء اليوم شن غاراته على العاصمة صنعاء في تصعيد واضح للعدوان ومرتزقته على اليمن أرضاً وإنساناً.

وأوضح مصدر محلي بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف منطقة النهدين بمديرية السبعين جنوب العاصمة ، بأربع غارات عنيفة شديدة الانفجار.

ولفت المصدر إلى أن القصف تسبب في أضرار بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان حلق على علو منخفض في سماء العاصمة مع فتح حاجز الصوت.

سبـأ
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