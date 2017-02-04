محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائبا رئيس الوزراء يدشنان المرحلة الثانية من خطة التعبئة العامة والحشد بمحافظة الحديدة الحديدة - سبأ :



دشن نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية اكرم عبدالله عطية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ومعهم محافظ محافظة الحديدة حسن احمد الهيج اليوم المرحلة الثانية من خطة التعبئة العامة والحشد بالمحافظة.



وفي التدشين اكد نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية اهمية وحساسية المرحلة التي تمر بها بلادنا في هذا الوطن والتي يستدعى الامر فيها الى التكاتف والتلاحم بين جميع اطياف الوطن والوقوف صفاً واحداً في وجه كل القوى التي تحاول المساس بامن واستقرار الوطن وفي مقدمة ذلك تحالف العدوان السعودي الامريكي الغاشم.



ودعا كل القوى والاطياف السياسية ومواطني ومشائخ واعيان واكاديميي ومنتسبي منظمات المجتمع المدني في الجمهورية اليمنية الى رسم اللوحة الحقيقة لمعنى الاصطفاف الوطني الذي يشكله الانسان اليمني الحر من خلال رفض كل معاني واشكال التبعية التي يحاول العدوان السعودي ان يجرنا اليها وهو ما فشل فيه العدوان فشلاً ذريعاً بسبب الصمود والتحدي الذي حققة ويحققة ابطال الوطن من الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات القتال.



واشار نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية الى ان المرحلة التي نعيشها الان تتطلب الوقوف الصادق مع ابطال الجيش واللجان الشعبية من خلال المساندة لهم والدعم الكامل بالقوافل ومدهم بالمال والرجال ليصنعوا معهم جنباً الى جنب اروع الانتصارات التي ستتحق على ايديهم في مختلف الجبهات.



من جانبه اوضح نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ان العدوان السعودي الامربكي الغاشم اعلن فشلة الذريع في مختلف جبهات القتال والدليل على ذلك تحول العدوان السعودي الى اعلان الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني من خلال محاولاته المستمرة لايقاف ميناء الحديدة ومحاربته المستمرة للضغط على الشعب اليمني بورقة الاقتصاد التي يسعى الى استخدامها ضد شعب رفض ان يكون قراره بيد غيره و تحت الوصاية.



وفي التدشين أعلن محافظ الحديدة اعلن في تدشين الحملة البدء في تنفيذ خطة التعبئة العامة والحشد بالمحافظة نظراً لما تمر به المحافظة وسواحلها من استهداف من قبل قوى العدوان.

واكد المحافظ اهمية اليقضة الامنية من قبل الجميع وتوحيد الجبهة الداخلية و ترك الخلافات جانبا وضرورة التصدي لاي محاولة تخل بالامن او تجر المحافظة الی مربع العنف.



وشدد المحافظ على اهمية النزول الميداني الى المديريات والالتقاء بالقيادات المحلية والمشائخ والاعيان وفق خطة زمنية وتحفيزهم للتصدي للعدوان من خلال الحشد ورفد الجبهات بالرجال والمال والاستعداد لاي طارئ.



الى ذلك دشن امين عام المجلس المحلي لمحافظة الحديدة علي بن علي القوزي في مديرية اللحية فعاليات الحشد والتعبئة لمديريات المربع الشمالي والتي تهدف الى حشد المجتمع ضد العدوان السعودي الامريكي في مختلف الجبهات.



ودعا اللقاء الموسع للقيادات المجتمعية والامنية لمديريات المربع الشمالي الى مناقشة تفعيل الجوانب الامنية بما يحفظ الامن ويحقق الاستقرار والسكينة في المديريات واعداد الجاهزية القتالية لجبهات القتال او الاستعداد في المديربات من خلال التعاون بين جميع القيادات كل في مديريته والمربع الذي يشمل المناطق المحددة له.



واكد القوزي في اللقاء ان الجميع في خندق واحد وكل الاطياف السياسية عليها الحفاظ علی الامن وهو مسئوولية الجميع ويجب على الجميع تحمل هذه المسئولية والعمل على تحقيقها في كل الظروف.



وطالب القوزي قيادات المجالس المحلية والمواطنين باهمية مساندة ابطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات القتال والاستعداد بالجاهزية القتالية في اماكن تواجدهم حتى يكون المواطن اليمني جاهزاً ومستعداً لمواجهة اي مستجدات قد تحدث في الايام القادمة.

حضر تدشين الحملة عضو مجلس النواب محمد علي المقرني وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء سعيد الحريري وامين عام المجلس المحلي علي بن علي القوزي ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الاحمر عبدالقادر الوادعي ومدير عام مديرية اللحية هادي المقرني ونائب مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد بالمحافظة فيصل الهطفي.



وعلى نفس الصعيد ناقشت اللجنة الفرعية للتعبئة العامة والحشد بمديريات المربع الجنوبي برئاسة وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم بمديرية الخوخة اليوم آلية عمل اللجان الفرعية بمديريات المربع.



واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي محمد سليمان حليصي أهداف ومهام لجنة التعبئة العامة و اللجان الفرعية في المديريات.



ودعا الاجتماع الى توحيد الصفوف والسمو فوق كل الخلافات والجراحات وتغليب المصلحة الوطنية والعمل بكل ما من شأنه تقوية الجبهة الداخلية للوقوف بقوة في مواجهة العدوان ودوره.



واكد اهمية هذه الحملة في ترسيخ مبدأ الوطنية لدى المواطن من خلال وضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح والعمل على تقديم مكسب الوطن على اي مكاسب يمكن التفكير فيها والعمل على تطبيق حب الوطن من خلال الوقوف والمساندة لرجال الرجال في مواقع الشرف والبطولة الذين يضحون بارواحهم واموالهم من اجل الوطن ارضاً وعرضاً.



وفي مديرية الحوك ناقشت اللجنة الفرعية للتعبئة العامة والحشد بمدينة الحديدة في اجتماع موسع برئاسة وكيل المحافظة علي قشر البرنامج العام لحملة التعبئة والحشد في مديريات المدينة الثلاث ( الحوك ، الحالي والميناء) .



واستعرض الاجتماع الذي حضره مدير عام المديرية علي ابراهيم هندي آلية العمل للجنة الفرعية بالمديرية و الهدف من تشكيل هذه اللجنة لتلبية لنداء الواجب الوطني لمواجهة التحديات الراهنة من قبل العدوان وافشال خططه الرامية لتدمير الوطن والمواطن .



وأكد الاجتماع أهمية حشد الطاقات من كافة الفعاليات والقوى السياسية والجماهيرية لمواجهة العدوان بكافة أشكاله وتوعية المجتمع بمختلف فئاته بضرورة مواجهة الإشاعات والأكاذيب التي يطلقها العدوان ومرتزقته والعوامل الهدامة للنسيج المجتمعي والحد من استقطاب الأفراد والشخصيات من قبل العدوان ، إلى جانب رفد الجبهات بالرجال والمال في مواجهة قوى العدوان .

سبـأ [04/فبراير/2017]سبـأ