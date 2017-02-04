محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انكسار زحف لمرتزقة الجيش السعودي باتجاه موقع الطلعة بنجران نجران - سبأ :



انكسرت محاولة تقدم فاشلة لمرتزقة الجيش السعودي اليوم باتجاه موقع الطلعة العسكري بنجران ومقتل وجرح العديد منهم .



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف نفذه مرتزقة الجيش السعودي باتجاه موقع الطلعة وتم قتل وجرح العديد منهم .



وأشار المصدر إلى ان القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت موقع العش وقيادة عليب وموقع شرق الشرفة والمخروق ومرابض مدفعية الجيش السعودي خلف موقع السديس بالعشرات من الصواريخ وقذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة .



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان قصفت مواقع القشبة والضبعة وتبة عامر وغربي السهوة بقطاع عسير كبدت العدو خسائر بشرية ومادية .



وأضاف المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم شن أربع غارت على الربوعة في ظل تحليق مكثف على أغلب المناطق .

سبـأ [04/فبراير/2017]سبـأ