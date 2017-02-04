محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيره حقوق الانسان تتطلع على حجم الأضرار في السجن المركزي صنعاء - سبأ :



اطلعت وزيره حقوق الانسان علياء فيصل عبد اللطيف على حجم الأضرار الناتجة عن اعمال الشغب التى وقعت بالسجن المركزي بصنعاء وتسببت في مقتل وجرح عدد من السجناء .



واستمعت وزيرة حقوق الإنسان خلال زيارتها للسجن الى شرح مفصل من رئيس المصلحة ومدير عام السجن عن مجريات الأحداث والنتائج الاوليه للتحقيق في اعمال الشغب التى أدت الى إتلاف عدد من الممتلكات والمرافق التابعة للسجن .



وخلال الزيارة أكدت الوزيرة على ضروره التعامل بمسؤوليه عاليه والالتزام بالمعايير الانسانيه والدولية في التعامل مع السجناء.



وشددت على ضروره احتواء اي اعمال شغب والتعامل معها بما من شأنه تفادي وقوع ضحايا بين السجناء 'مشيره الى ان الوزاره تتابع نتائج تحقيق اللجنه المكلفة من النائب العام للوقوف امام أسباب وتداعيات اعمال الشغب حتى لاتتكرر .

سبـأ [04/فبراير/2017]سبـأ