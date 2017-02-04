محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وجرح العشرات من الجنود السعوديين في محاولات لإستعادة موقع الفريضة بجيزان جيزان - سبأ :



قتل وجرح عشرات من الجنود السعوديين اليوم في محاولات فاشلة لإستعادة موقع الفريضة العسكري بقطاع جيزان.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لأكثر من سبع محاولات فاشلة للجيش السعودي لإستعادة موقع الفريضة، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.



وأشار المصدر إلى أن الطيران الأباتشي إستهدف موقع الفريضة بأكثر من 112 صاروخاً خلال المحاولات الفاشلة لإستعادة الموقع .



ولفت المصدر إلى أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت جندي سعودي في موقع الكرس، بالإضافة إلى إستهدفت تجمعات وآليات الجيش السعودي في مفرق الفريضة ، وشبكة المصفق وموقعي التبة الحمراء والبيت الأبيض محققة إصابات مباشرة .



وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين على وادي جاره في الخوبة.

[04/فبراير/2017]