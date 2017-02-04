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آخر تحديث: السبت، 04 - فبراير - 2017 الساعة 10:49:55م
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رئيس جامعة صنعاء يشيد بالتزام كادر كلية الإعلام وحرصهم على استمرار العملية التعليمية
[04/فبراير/2017]
صنعاء - سبأ :

 أشاد رئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير بالتزام الكادر الأكاديمي والوظيفي في كلية الإعلام وحرصهم على استمرار العملية التعليمية فيهما رغم جملة الصعوبات التي تواجهها الجامعة والعاملين فيها على حد سواء.

وقال رئيس جامعة صنعاء خلال تفقده اليوم لسير العملية الامتحانية في كلية الاعلام " إن الجامعة لن تنسى دورهم وحرصهم على أبنائهم الطلاب، وتفانيهم لضمان استقرار العملية التعليمية في الجامعة وتجاوز المعوقات التي واجهتها خلال الفترة السابقة، وبأنهم فعلاً يمثلون الرصيد الحقيقي لجامعة صنعاء"
وأكد أن موقفهم الوطني والأخلاقي يجسد سمو ونبل الرسالة التعليمية التي يقودونها.

وأضاف إن موقفهم ذلك يزيد من حرص الجامعة وسعيها الحثيث على إيجاد الحلول والمعالجات الجذرية لعدد من القضايا العالقة وفي مقدمتها قضية الرواتب التي لا يمكن تجاهلها أو التقاعس عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفرها بصورة دائمة".

وحث رئيس جامعة صنعاء أبنائه الطلاب على ضرورة استمرار تحصيلهم العلمي ليتمكنوا من المشاركة الفاعلة والايجابية في بناء الوطن والرقي به حتى في أحلك الظروف .. مؤكداً بأن دور الطلاب لا يقل أهمية عن دور اساتذتهم للوصول إلى درجة عالية من جودة التعليم وتجويد مخرجاته التي تشكل أهمية كبرى في بناء مستقبل اليمن.
رافقه خلال الزيارة عميد الكلية الدكتور عبدالرحيم الشاوري .

سبـأ
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