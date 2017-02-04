عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع أكثر من 20 شخصاً جراء الانهيارات الثلجية والبرد في افغانستان كابول – سبأ :

تسببت الانهيارات الثلجية والبرد في مصرع اكثر من 20 شخصاً خلال يومين في افغانستان بينهم نساء واطفال، في الوقت الذي ينتظر عدد مماثل على الاقل انقاذهم .



وذكرت التقارير ان الانهيارات الثلجية والتي وقعت بعد تساقط للثلوج لمدة ثلاثة ايام متواصلة، ادت ايضاً الى تدمير منازل واقفال طرق، ما تعذر على الناس طلب المساعدة او الاحتماء في ولايات الوسط والشمال الشرقي.



وقال المتحدث باسم ولاية بادخشان ناويد فروتان في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية ان ثمانية اشخاص بينهم ثلاث نساء وطفلان لقوا مصرعهم في بادخشان شمال شرق افغانستان جراء الانهيارات الثلجية التي طمرت منازلهم في ثلاث مناطق بالولاية فجر اليوم السبت.



واضاف اللمتحدث ان "عشرات الاشخاص ما زالوا عالقين ونحاول تقديم المساعدة لهم" .. موضحاً ان الطرق مقفلة بالكامل من جراء الثلوج في منطقتين على الاقل في الولاية.



وفي ولاية ساري بول شمال افغانستان قتل خمسة اشخاص بسبب الانهيارات الثلجية، فيما لا يزال 70 عالقين في منقطة بالخاب.



واشارت الوكالة الى ان درجات الحرارة المتدنية تسببت ايضاً في مصرع شخصين وحوالي 100 رأس ماشية في ولاية بادغيس الغربية.

سبأ [04/فبراير/2017]سبأ