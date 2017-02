Destruction de cinq véhicules militaires des mercenaires pro-saoudiens à l'ouest de Marib [04/فبراير/2017]



MARIB, 04 Fév. (SABA)- Les Héros de l'Armée et des comités populaires ont détruits aujourd'hui cinq véhicules militaires des mercenaires pro-agression américano-saoudienne, dans la zone de Harib-Nihm à l'ouest de Marib.



Une source militaire a déclaré à Saba que les unités de l'armée et des comités populaires ont attaqué les sites des mercenaires dans la zone de Harib- Nihm, ont réussi à endommager cinq véhicules militaires lors de l'attaque sur un certain nombre de sites des mercenaires, ce qui ont causé un grand nombre de morts et de blessés dans leurs rangs .



La source a souligné que l'aviation de l'ennemi saoudien a mené deux raids sur la zone de Harib- Nihm, pour soutenir ses mercenaires.



JS/AS



ٍSABA