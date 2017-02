Ministre des Affaires étrangères met en garde contre des plans de la coalition de l'agression visant à bombarder les zones côtières sûretés [04/فبراير/2017]



SANA'A, 04 Fév. (SABA)- Le Ministre des Affaires étrangères, Hisham Sharaf a rencontré aujourd'hui à Sana'a, le chef de la mission de la Croix-Rouge internationale au Yémen Alexander Faite.



Au cours de la réunion, ils ont discuté de l'aggravation de la situation humanitaire dans la ville de Mokha et les régions voisines, en raison de l'agression saoudo-émirati leurs mercenaires et les groupes terroristes et les menaces graves concomitantes à la vie des civils innocents à cause de l'intensité du bombardement aérien brutal.



Lors de la réunion, le ministre des Affaires étrangères a souligné la nécessité d'agir la mission de la Croix-Rouge internationale pour arrêter la fuite des civils et de tenter à vider la ville de Mokha des habitants afin de détruire les installations et les infrastructures, ce qui représente une violation flagrante du droit international humanitaire .



Il a souligné l'importance de la coordination avec les Nations Unies pour mettre la pression sur la coalition de l'agression saoudienne afin d'arrêter le ciblage systématiques et délibérées des citoyens qui utilisent les routes dans la région, ainsi que pour les pêcheurs et leurs bateaux sur les côtes et les eaux régionaux du Yémen.



Le ministre des Affaires étrangères a mis en garde des régimes des États de l'agression saoudienne et ses alliés cherchant à cibler et détruire les zones côtières sans discernement afin d'amener des terroristes et extrémistes dans ces régions, ce qui représente une menace directe et grave pour les lignes de navigation internationale, ainsi que la paix et la sécurité internationales.



AS/AS



SABA